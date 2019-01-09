На прорубь со своей баней: ростовчане показали, как надо отдыхать зимой

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:22:01+03:00

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Ростовчане в социальных сетях обсуждают фотографии отдыха одной компании, которая приехала искупаться в проруби на пруду по улице Можайской. Для такой экстремальной зимней забавы русскому человеку потребовалась бы баня, и находчивые горожане не стали отступать от традиций - привезли баню с собой. А также самовар, мангал и кальян - чтобы получить полное удовольствие от жизни.

Баня на колесах, созданная в виде прицепа к автомобилю, очень понравилась комментаторам. Многие написали, что завидуют владельцам такого изобретения. Но нашлись и те, кому затея не понравилась с точки зрения экологии.

- Удивительно, что из этого пруда они с третьим хвостом не вылазят. Пруд очень грязный, мусора больше чем воды. Постоянно ноги режут всякой фигней на дне. Рыба вроде есть, но иной раз даже коты не едят. В общем, состояние воды там откровенно плохое, даже поддатые местные не купаются, - написала жительница района Виолетта.