Кровавого дьявола вылепили из снега в Ростове-на-Дону

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:52:50+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают очередного креативного снеговика. Только на этот раз это не романтические фигуры и не герой мультфильма, а какое-то жуткое создание родом из преиподней, с рогами, торчащими ребрами и забрызганное "кровью". Несмотря на жуткий вид, снежная фигура набрала множество лайков и одобрительных комментариев.

- Главное - в темноте на это не наткнуться, - комментирует подписчица паблика Зухра.

- Хоть и страшный, но со вкусом, - отметил пользователь Руслан.

- Мда, сразу видно характер наших людей... - посетовал ростовчанин Роман.

Напомним, до Нового года неизвестный мастер вылепил из снега героиню фильмов ужасов "Звонок". Девочка "вылезла из телевизора" в микрорайоне Левенцовка.