2019-01-10T10:05:32+03:00
Происшествия

Соцсети: в Ростове-на-Дону хулиганы выстрелили в водителя маршрутки во время рейса

Пуля из "воздушки" разбила стекло микроавтобуса
Илья БОГОМОЛОВ
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Вечером 9 января ростовчанка Виолетта Сенина рассказала в социальной сети о жутком происшествии в общественном транспорте.

- Только что едем себе в маршрутке № 40, и в боковое стекло водителю из "воздушки" стреляют какие-то дегенераты и скрываются в темноте, - написала девушка. - Стекло высыпалось, хорошо, что водитель в шапке был, иначе голову бы тоже поранило. Чем думают эти недолюди? Полная маршрутка людей...

Фото или видео с места происшествия очевидица не выложила. Горожане в комментариях жестко раскритиковали шалости подростков и принялись рассуждать о воспитании молодого поколения. Правда, некоторые решили, что это могли быть и разборки взрослых мужчин.

- Прошлой зимой в маршрутке ехала, какое-то ...дло в окно водителю брызнуло дрянь из баллончика, прямо в лицо ему. В маршрутку, полную людей. Плохо было мне потом адски, не представляю, что с водителем, - рассказала еще одну историю ростовчанка Алена Даниленко.

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