Вылетели стекла: в Новочеркасске в многоэтажке взорвалась самодельная петарда

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:17:17+03:00

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Стала известна причина взрыва в многоэтажке на улице Грушевской в Новочеркасске. Сдетонировала самодельная петарда, которая находилась в квартире. Во время происшествия никто не пострадал, хотя ударной волной выбиты стекла и оконная рама.

- Был сильный хлопок, - написали в социальных сетях очевидцы. - Сначала перепугались, обошлось без пожара, потому приехавшие машины с мигалками развернули. Поначалу думали, что газ, но взрыв произошел в зале, рядом с балконом.

Благодаря стечению обстоятельств, в этот момент в комнате никого не было, семья ужинала на кухне, потому обошлось только сильным испугом. Сейчас правоохранительные органы выясняют откуда в квартире оказалась самодельная петарда.