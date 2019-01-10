В Ростове-на-Дону грабитель, угрожая ножом, похитил медицинские препараты во время их разгрузки

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:25:57+03:00

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В Ростове-на-Дону под следствием оказался 35-летний местный житель, которого считают причастным к грабежу. Как рассказали в правоохранительных органах, именно он напал на мужчина, который вели разгрузку медицинских препаратов.

- Подозреваемый подбежал к нему и, угрожая ножом, похитил часть медикаментов, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

Злоумышленника удалось задержать. В отношении него возбуждено уголовное дело, учитывая, что ранее он был судим и может скрываться, на время расследования его взяли под стражу. Грозит ему арест на полгода или даже лишение свободы до четырех лет.