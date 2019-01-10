В Ростове-на-Дону в 2019 закупят два десятка электробусов и троллейбусов

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:12:14+03:00

Экологический вид транспорта для донской столицы — в приоритете на этот год

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В Ростове-на-Дону уже совсем скоро появится экологический вид транспорта, который будет курсировать по улицам донской столицы. Об этом говорится на официальном сайте администрации города.

В частности, речь идет о том, что будут закуплены два десятка троллейбусов и электробусов. Об этом сообщил сити-менеджер города Виталий Кушнарев. По его словам, предпочтение будет отдано машинам с автономным ходом. Известно, что данный вид транспорта может проезжать около сорока километров без контактной сети. Кроме того, зарядка аккумулятора производится уже от существующих городских сетей.

Покупка именно такого вида транспорта — приоритетная задача, которую озвучил Виталий Васильевич. Известно, что купить транспорт планируют за деньги, выделенные из городского и областного бюджетов. Его планируют приобрести в 2019-м году.