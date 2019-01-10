В Ростовской области основную волну заболеваемости гриппом прогнозируют после январских каникул

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:37:26+03:00

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В Ростовской области основную волну заболеваемости гриппом и ОРВИ врачи прогнозируют сразу после январских каникул. Это связано с тем, что после праздников люди возвращаются в коллективы, в том числе после поездок - там, где могли подхватить вирус.

Кроме того, переменчивая погода - с минуса на плюс, также идет на руку заразе. Только по официальным данным регионального Управления Роспотребнадзор, на Дону зарегистрировано 12 случаев гриппа. Такой диагноз был поставлен после исследования анализов больных пациентов в специализированной лаборатории. Известно, что у большинства из них найден штам, так называемого свиного гриппа — А (Н1N1)pnd 2009, а у трех человек гонконгского - А (Н3N2).

В целом по региону зарегистрировано 6,4 тысячи заболевших ОРВИ. Это ниже эпидемического порога, который предусмотрен для каждой недели года с учетом многолетних показателей. Специалисты призывают дончан не заниматься самолечением, а в случае признаков заболевания обращаться к врачам, так как грипп опасен прежде всего осложнениями, которые могут развиваться молниеносно.