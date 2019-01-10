В Ростове-на-Дону вновь активизировались противники рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда"

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:54:31+03:00

Изменить размер текста: A A

6 января наступившего года в Ростове прошла постановка Санкт-Петербургского театра "Рок-опера" "Иисус Христос - суперзвезда". Спустя некоторое время в центре города были замечены испорченные афиши данного спектакля с надписью: "Позор". Эти выходки можно было бы расценить, как действия обычных хулиганов, если бы ранее в донской столице не произошел скандал с запретом данной рок-оперы в местной филармонии.

Тогда, в 2012 году, группа православных активистов написала жалобу в прокуратуру, утвержая, что данная постановка оскорбляет чувства верующих. Показ "Иисуса" оказался под угрозой срыва, но, в итоге, все же состоялся. Донская митрополия официально не поддержала протест оскорбившихся людей, назвав его "мнением частных лиц", а не всех верующих.

- В православной церкви не только не существует однозначного осуждения данной оперы, но и, наоборот, есть много священнослужителей и верующих, которые благодаря этой опере в атеистические 80-е имели возможность услышать что-то доброе и прекрасное о личности Христа, - отметил пресс-секретарь митрополии Игорь Петровский.

Похоже, спустя шесть лет в Ростове еще не перевелись противники этого произведения. Напоним, речь идет о легендарном произведении Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, написанном в 1970 году и ставшим известным по всему миру.