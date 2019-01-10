10 Янв. 2019 2019-01-10T15:26:12+03:00

Когда и где в Ростове-на-Дону в 2019 обещают отключения света. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Когда и где в Ростове-на-Дону в 2019 обещают отключения света

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Отключения света в Ростове-на-Дону январь 2019: где и когда. Об этом сообщили энергетики. Известно, что отключения пройдут в ближайшие дни. Они будут плановыми. Их цель — не допустить вохникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

11 января с 09:00 до 17:00:

- ул. Казахская 20-42; ул. 2-я Киргизская 45-47, 32; пер. Манычский 3-31, 6-34; пер. Сальский 1-27, 2-24; пер. Медведицский 1-21, 2-24; пер. Донской 1-21, 2-32; пер. Хоперский 1-21, 2-24

11 января с 10:00 до 12:00:

- ул. Пушкинская 195, 197, 199, 211; ул. М. Горького 180-214, 229-243; ул. Адыгейская 31-41, 26-34; пер. Крепостной 95-99

11 января с 13:00 до 15:00:

- ул. Пушкинская 195, 197, 199, 211; ул. М. Горького 180-214, 229-243; ул. Адыгейская 31-41, 26-34; пер. Крепостной 95-99

14-31 января с 09:00 до 17:00:

- пос. Мясникован; пер. Закарпатский 10-12; ул. Армянская 10-16; ул. Атарбекова 21-77, 22-110; ул. Боряна 30-100, 33-95; ул. Пухляковская 17-63, 22-56; ул. Южная 45-85, 74-82

- ул. Каменобродская 3-27, 2-14А; ул. Боряна 3-29, 6-28; ул. Баграмяна 13-19, 6-18; ул. Алагирская 3-27; 2-18; пер. Персиановский; ул. Армянская 23-29

- ул. Павлодарская 65-183, 30-120; ул. Безымянная Балка 138-166

15-18 января с 09:00 до 17:00:

- ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьминский 79-101

14 января с 09:00 до 17:00:

- ул. Украинская 41-73, 20-54; ул. Вятская 80-94; пер. Хибинский 83-127, 82-130; пер. Кубанский 115-139, 108-132; пер. Манычский 89-133, 82-124; пер. Сальский 101-123, 82-96; пер. Медведицкий 61-87, 62-86

15 января с 09:00 до 17:00:

- ул. Майская 1-13, 2-12; ул. 18-я линия 1-23, 2-30; пл. К. Маркса 16-30, 7-11; ул. Советская 3-11

16 января с 09:00 до 17:00:

- ул. Майская 7-13, 8-12; ул. 18-я линия 13-23, 2-28; Советская 7 16.01.19

*По данным Донэнерго.