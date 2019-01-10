10 Янв. 2019 2019-01-10T15:37:11+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону на неделю 10-17 января 2019: обещают дождь со снегом и плюсовые температуры. В ближайшие дни погода в Ростове-на-Дону изменится. Так, если верить прогнозам синоптиков, то уже в четверг, 10 января, обещают плюсовые температуры. К вечеру столбики термометров поднимутся до плюс одного градуса. В пятницу, 11 января, в дневные часы уже до плюс трех. С утра обещают обложной снег, который позже перейдет в дождь. Усилится и ветер - до 11 метров в секунду.

В выходные похолодает до нуля градусов и почти без осадков. В понедельник, 14 января, будет до плюс двух градусов. А вот во вторник, 15 января, же до плюс шести градусов и сильные дожди. Такую же погоду метеорологи прогнозируют до конца будущей недели. Ветра практически не будет, а вот зонтик лучше носить с собой.