«Дорогой муж, оставайся самым счастливым»: Третья супруга футболиста Тарасова поздравила его с ситцевой годовщиной свадьбы

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:07:51+03:00

Красавица рассказала, почему хотела расписаться именно в этот день

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Накануне, 9 января, годовщину свадьбы отметила уроженка Ростовской области Анастасия Костенко. Год назад она вышла замуж за футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Пара расписалась в Кутузовском замке столицы, после этого были еще венчание и празднование в одном из лучших ресторанов Москвы. А летом у них родилась дочка.

- Самый прекрасный, волшебный, яркий, веселый и в тоже время серьезный год, - подписала под постом о совместном видео третья супруга футболиста. - Наш путь начался на позитивной ноте и впереди еще множество прекрасных событий. Я очень хочу, чтобы ты, мой дорогой муж, оставался самым счастливым. Спасибо тебе за все.

kostenko.94 Самый прекрасный, волшебный, яркий, веселый и в тоже время серьёзный год

После этого Анастасия призналась : почему была вырана именно эта дата.

- Я очень хотела расписаться именно в день рождения моего дедушки, - написала она, пожелав ему долгих лет.

В долгу у супруги не остался и сам спортсмен. Он также опубликовал в своем микроблоге фото со свадьбы, подписав его «Спасибо тебе за все родная. Я люблю тебя».

В общей сложности свои лайки под постами-поздравлениями поставили больше ста тысяч поклонников пары.