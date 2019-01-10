2019-01-10T17:12:53+03:00
Общество

В новогодние праздники на «112» позвонили более 100 000 жителей донского региона

Большинство хотели получить консультацию
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В новогодние праздники жители Ростовской области активно звонили на телефон «112». В общей сложности поступило 115 000 обращений, причем половина (52,5%) была связана с получение справочной информации.

- Четверть вызовов – 25,6 тысячи – касалась вопросов оказания скорой медицинской помощи, - рассказали в региональном правительстве. - Чуть более 2,8 тысячи граждан (2,4%) нуждались в помощи правоохранительных органов, треть звонков (28,8%) касались вопросов ЖКХ.

Больше всего звонков поступило в Рождество, когда в регионе во время непогоды десятки машин оказались в снежных заносах. Поступило 16 тысяч звонков, когда обычно - 9-10 тысяч.

Напомним, Система-112 объединяет диспетчерские и экстренные службы, позволяя значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации, происшествия, а также на обращения граждан.

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