2019-01-11T10:27:36+03:00
Общество

Снег, туман и гололедица: в Ростове-на-Дону водителей предупредили о непогоде

Их просят соблюдать скоростной режим
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону горожан предупредили о непогоде.В Ростове-на-Дону горожан предупредили о непогоде.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростове-на-Дону горожан предупредили о непогоде. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городской администрации. Так, по данным, Ростовского гидрометцентра в ближайшее время - 11-12 января 2019 года погода в донской столице сильно испортится. В частности, усилится ветер, временами его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Кроме того, обещают туман, гололедицу на дорогах, а также дождь со снегом.

Именно поэтому не исключены различные ЧП, в том числе падение деревьев и обрывы электропроводов. Водителей просят быть аккуратными и внимательными на дорогах. В частности, соблюдать скоростной режим. Также не стоит парковать автомобили под деревьями, щитами и слабо закрепленными конструкциями. А пешеходов просят переходить проезжую часть только в разрешенных местах и использовать в одежде светоотражающие элементы.

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