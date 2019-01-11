В Ростовской области на расселение из аварийного жилья в этом году потратят 831 миллион рублей

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:40:32+03:00

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Кругленькую сумму планируют потратить в Ростовской области на расселение местных жителей из домов, которые официально признаны аварийными. Об этом сообщили в правительстве региона. Там конкретизировали, что речь идет о нацпроекте «Жилье и городская среда», в котором есть и региональная составляющая. Ее цель - сократить число жителей, которые обитают в непригодной для проживания недвижимости.

В частности, согласно первому этапу реализации программы - 2018-2109 годы, новоселье могут справить члены 481 семей. Причем речь идет не только о Ростове-на-Дону, но и таких городах, как Новошахтинск, Таганрог, Шахты, Донецк, Гуково и Каменск-Шахтинский, а также радостное событие коснется жителей Усть-Донецкого, Октябрьского, Тацинского, Белокалитвинского и Красносулинского района. Только в 2019 году предусмотрено потратить 831,16 миллиона рублей.