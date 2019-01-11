В зоопарке Ростова-на-Дону отпразднуют Старый Новый год

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-11T12:08:31+03:00

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Еще один праздничный рывок предстоит жителям в ближайшие выходные - празднование Старого Нового года, когда по традиции можно будет погадать и на варениках. Если вы хотите сделать это на свежем воздухе, тогда можно отправиться в зоопарк Ростова-на-Дону. Там в полдень воскресенья, 13 января, начнется праздничная программа. Гостей ждет приятный комплимент - вареник с сюрпризом в подарок, так что каждый может узнать, что ждет его в предстоящем году.

Кроме того, каждый желающий - с 11:00 до 13:00, сможет обменять свой билет на горячий чай. А еще для гостей будут организованы показательные кормления животных: в 13:00 они много нового узнают о яках, а в 15:00 - о карликовых бегемотах.

К слову, накануне - 12 января, показательные кормления пройдут для шимпанзе.

В мэрии добавили, что зоопарк работает с 08:00.