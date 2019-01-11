2019-01-11T12:22:14+03:00
Общество

Поступление в магистратуру-2019: регистрация на Олимпиаду федеральных университетов открыта

На отборочном онлайн-этапе участник может пробовать себя сразу в нескольких направлениях
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: предоставлено ЮФУФото: предоставлено ЮФУ
Изменить размер текста:

Поступить в магистратуру может любой желающий. Уже открыта регистрация на Олимпиаду федеральных университетов. Об этом сообщили в ЮФУ. В частности, в этом году Олимпиада проводится в восьми федеральных округах, в том числе и Южном. Всего же состязания организованы по 120 направлениям подготовки магистров. Пройти испытания можно независимо от географии сдающего: попробовать свои силы могут студенты любого вуза страны, причем совершенно бесплатно.

К слову, на отборочном онлайн-этапе каждый может заявить себя сразу в нескольких направлениях олимпиады: количество для регистрации каждого участника ограничено только его амбициями. Кроме того, результаты победителей и призеров Олимпиады признаются как наивысшие результаты вступительных испытаний при поступлении в магистратуру федеральных университетов. А это значит, что студенты могут продолжить свое обучение и дальше. Этот проект помогает тысячам молодых людей сделать первый шаг навстречу успешной карьере.

КОНКРЕТНО

Регистрация на Олимпиаду федеральных университетов

https://магистратураолимпиада.рф

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В зоопарке Ростова-на-Дону появился самец альпака
Гандболистка "Ростов-Дона" признана в Европе лучшим игроком декабря 2018
Полуголое фото в снежных горах звезды Playboy Марии Лиман не понравилось поклонникам
Поклонники гадают: кто отец ребенка Виктории Лопыревой
Индексация пенсий с 1 января 2019 Ростов-на-Дону: насколько вырастет
Кто должен заключать договор на вывоз мусора в Ростовской области
«Папина копия»: Дочке футболиста Дмитрия Тарасова исполнилось полгода
«Пиши на нашем»: болельщики призвали пловчиху Юлию Ефимову выражать эмоции на русском языке
«Фигура просто бомба»: «Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников новым купальником
В зоопарке Ростова-на-Дону отпразднуют Старый Новый год
В Ростовской области на расселение из аварийного жилья в этом году потратят 831 миллион рублей
Снег, туман и гололедица: в Ростове-на-Дону водителей предупредили о непогоде
В Ростове-на-Дону на Северном сгорел автомобиль
Могли убить: в Сальске после исчезновения 17-летней девушки возбудили уголовное дело
В новогодние праздники на «112» позвонили более 100 000 жителей донского региона
«Купальник жесть»: фото звезды Playboy Мария Лиман забраковали в Интернете
«Дорогой муж, оставайся самым счастливым»: Третья супруга футболиста Тарасова поздравила его с ситцевой годовщиной свадьбы
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 10-17 января 2019: обещают дождь со снегом и плюсовые температуры
Отключения света в Ростове-на-Дону январь 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону вновь активизировались противники рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда"
В Ростовской области основную волну заболеваемости гриппом прогнозируют после январских каникул
В Ростове-на-Дону в 2019 закупят два десятка электробусов и троллейбусов
В Ростове-на-Дону грабитель, угрожая ножом, похитил медицинские препараты во время их разгрузки
Вылетели стекла: в Новочеркасске в многоэтажке взорвалась самодельная петарда
Соцсети: в Ростове-на-Дону хулиганы выстрелили в водителя маршрутки во время рейса
Кровавого дьявола вылепили из снега в Ростове-на-Дону
На прорубь со своей баней: ростовчане показали, как надо отдыхать зимой