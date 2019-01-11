Поступление в магистратуру-2019: регистрация на Олимпиаду федеральных университетов открыта
Поступить в магистратуру может любой желающий. Уже открыта регистрация на Олимпиаду федеральных университетов. Об этом сообщили в ЮФУ. В частности, в этом году Олимпиада проводится в восьми федеральных округах, в том числе и Южном. Всего же состязания организованы по 120 направлениям подготовки магистров. Пройти испытания можно независимо от географии сдающего: попробовать свои силы могут студенты любого вуза страны, причем совершенно бесплатно.
К слову, на отборочном онлайн-этапе каждый может заявить себя сразу в нескольких направлениях олимпиады: количество для регистрации каждого участника ограничено только его амбициями. Кроме того, результаты победителей и призеров Олимпиады признаются как наивысшие результаты вступительных испытаний при поступлении в магистратуру федеральных университетов. А это значит, что студенты могут продолжить свое обучение и дальше. Этот проект помогает тысячам молодых людей сделать первый шаг навстречу успешной карьере.
КОНКРЕТНО
Регистрация на Олимпиаду федеральных университетов