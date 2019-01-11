«Фигура просто бомба»: «Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников новым купальником

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-11T14:45:49+03:00

Красотка уже заслужила десятки тысяч лайков от подписчиков. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.

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Непогода - это не повод кутаться в зимние свитера и шарфы. Такой вывод можно сделать, увидев новую фотографию «Мисс Россия» Татьяны Котовой, которую она опубликовала в своем Инстаграм. На ней красавица из Ростовской области в белоснежном купальнике, сидя на огромной кровати, задумчиво смотрит на зимний пейзаж за окном.

- Если хочется насладиться природой, термальными источниками и красотой подобных мест без толп народа, то лучше выбирать не сезон праздников, а более спокойные дни, - посоветовала Котова.

Большинство ее подписчиков поблагодарили за мудрость, а также оценили не только местные красоты, но и саму модель.

kottova Если хочется насладиться природой

В числе комментариев: «Милашка», «В купальнике на фоне снега!», «Как там волшебно», «Очень красивый пейзаж», «Какая вы красотка! Фигура просто бомба», «И откуда столько сексуальности? Ростовские гены?».

Одна из поклонниц модели даже пообещала поставить это фото себе на заставку телефона.

В общей сложности, пост Татьяны собрал больше 26 тысяч лайков.