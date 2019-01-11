«Пиши на нашем»: болельщики призвали пловчиху Юлию Ефимову выражать эмоции на русском языке

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-11T14:44:36+03:00

Но поклонников ее творчества много не только в России, но и во всем мире

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В Инстаграм лидера российской сборной по плаванию Юлии Ефимовой разыгрались настоящие страсти. Кто-то из поклонников призвал спортсменку из Волгодонска Ростовской области к большему патриотизму. Поводом для этого стал очередной пост пловчихи: она опубликовала фото в прыжке. Снимок Юлия подписала: «Jump in to 2019».

Однако не все Интернет-пользователи оценили знание языков спортсменки.

- Русские слова знаешь? Пиши на нашем языке, - без обиняков обратился к Чемпионке Европы по плаванию-2018 один из поклонников. Многие поддержали его в этом стремлении. Однако были и те, кто предложил особо любознательным пользоваться онлайн переводчиком.

pryanya93 Happy NY

Сама же спортсменка пока никак не отреагировала на такие комментарии. И свои посты она действительно чаще делает на иностранном языке. Вероятно, потому что поклонников ее творчества много не только в России, но и во всем мире.