2019-01-11T13:48:19+03:00
Общество

Кто должен заключать договор на вывоз мусора в Ростовской области

На важный вопрос о новой системе обращения с отходами ответила замминистра ЖКХ РО Ирина Ялтырева
Илья БОГОМОЛОВ
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Замминистра ЖКХ Ростовской области Ирина Ялтырева.Замминистра ЖКХ Ростовской области Ирина Ялтырева.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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Платить за вывоз мусора обязаны все. Неплательщиков ждут административные санкции. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда Ростов" заявила заместитель регионального министра ЖКХ Ирина Ялтырева.

У каждого производителя мусора должен быть заключен договор с закрепленным за данной территорией региональным оператором, который занимается вывозом и сортировкой отходов. У юридических лиц это в обязательной форме должен быть письменный документ. К этой категории относятся, как фирмы и предприятия, так и управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Это значит, что в случае с многоквартирным домом договор заключает управляющая им организация, а не каждый жилец в отдельности. Живущие в доме люди платят по квитанциям своей УК, в которых должна появиться новая строчка "вывоз мусора (или ТБО)". Граждане, которые живут в частном секторе заключают договор с оператором напрямую, однако для этого не обязательно идти в офис и подписывать соглашение.

- Согласно действующему законодательству, с частными лицами договор заключается в публичной форме. Ее региональный оператор доводит до граждан через СМИ. В данном случае не обязательно иметь бумажный контракт, договор считается заключенным с первой оплаты услуг по присланной вам квитанции за мусор, - пояснила Ирина Ялтырева.

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