2019-01-11T14:38:53+03:00
Общество

Индексация пенсий с 1 января 2019 Ростов-на-Дону: насколько вырастет

Выясняем, насколько в Ростове-на-Дону увеличится размер пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, насколько в Ростове-на-Дону увеличится размер пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2019.Выясняем, насколько в Ростове-на-Дону увеличится размер пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2019.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Индексация пенсий с 1 января 2019 Ростов-на-Дону: насколько вырастет. Об этом сообщили в пенсионном фонде Ростовской области. Там озвучили формулу, по которой каждый неработающий пенсионер сможет узнать - сколько он будет получать. В частности, с этого года индексация составила 7,05 процента. Чтобы узнать свою сумму нужно умножить прошлый размер пенсии на число 0,0705.

Так, если размер пенсии составляет 9 137 рублей, то после индексации он вырастет на 644,16 рубля в месяц. Если, к примеру, до этого вы получали 13 817 рублей, то ежемесячная сумма станет больше на 974,1 рубля.

А вот если размер пенсии – 7200 рублей, то к ней приплюсована еще и федеральная социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания – 1 288 рублей. Таким образом, итоговый размер составит 8 488 рублей. Именно эта сумма составляет установленный с 1 января 2019 года прожиточный минимум пенсионеров в Ростовской области. В пенсионном фонде добавили, что сразу же после индексации - с 1 января 2019 года, размер пенсии увеличился на 507,6 рублей и составил 7 707,6 рублей. При этом социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера уменьшилась и составила - 780,4 рублей. Но итоговый размер выплаты (пенсия с учетом социальной доплаты) не изменится, составив 8 488 рублей.

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