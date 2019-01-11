2019-01-11T14:41:25+03:00
Общество

Поклонники гадают: кто отец ребенка Виктории Лопыревой

Красавица опубликовала шикарное фото, которое уже оценили больше 60 тысяч Интернет-пользователей
ГОШЕВ Игорь
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Красавица опубликовала шикарное фото, которое уже оценили больше 60 тысяч Интернет-пользователей. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Красавица опубликовала шикарное фото, которое уже оценили больше 60 тысяч Интернет-пользователей. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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В Интернете не утихают страсти на странице ростовчанки Виктории Лопыревой. После известия об интересном положении «Мисс Россия» образца 2003 года поклонников у нее, кажется, даже прибавилось. И чуть ли не под каждым постом подписчики задаются вопросом: кто отец будущего ребенка самой сексуальной блондинки России? Народ спрашивает прямо, даже называя имена кандидатов на отцовство. Сама красавица игнорирует эту тему. Поэтому ее поклонники осаживают наглецов самостоятельно, здесь же в Инстаграм, направляя взоры излишне любопытных в сторону собственных будней: «Что пристали к Вике? Своей жизни нет? Или все настолько серо?».

lopyrevavikalopyrevavika
Светлого Рождества!
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Были и те, кого новость о беременности подтолкнула и к собственным сдвигам на личном фронте:

- Всегда тешила себя оправданием: Лопырева еще не родила, значит и я все успею, - написала одна из Интернет-пользователей. - А тут на тебе! Вот теперь начну в усиленной программе над этим работать.

Однако все же большинство подписчиков блондинки восхищаются ее красотой в любом положении, посвящая ей даже стихи. К слову, только последнее фото Виктории уже оценили больше 60 тысяч человек.

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