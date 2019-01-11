2019-01-11T14:40:16+03:00
Общество

Полуголое фото в снежных горах звезды Playboy Марии Лиман не понравилось поклонникам

Они отругали красавицу за чересчур отредактированные снимки
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики отругали красавицу за чересчур отредактированные снимки. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Подписчики отругали красавицу за чересчур отредактированные снимки. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Звезда Playboy Мария Лиман подверглась очередной критике от поклонников. На этот раз поводом для разговоров стала ее фотография, которую опубликовала брюнетка. На ней она стоит на фоне снежных гор. При этом из одежды на ней бюстгальтер и джинсы.

- Это не фотообои, сразу предупредила подписчиков Мария. - Угадайте, где я сейчас? Всем кто угадает, от меня лайк.

liman_marialiman_maria
Это не фотообои
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Народ тут же принялся со знанием дела рассуждать об увиденном - звучали Сочи, Япония, Эльбрус и Грузия. Однако пока Мария держит в секрете свое местоположение. В итоге, нашлись те, кто ей не поверил и предположил: новый снимок красотки пахнет работой фоторедактора.

- Слишком уж много фотошопа в последнее время, - высказался один из Интернет-критиков. Однако его сторонников меньше, чем тех, кто осыпает звезду комплиментами.

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