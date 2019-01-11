Гандболистка "Ростов-Дона" признана в Европе лучшим игроком декабря 2018

СЕГОДНЯ 15:50 2019-01-11T15:50:21+03:00

Анна Вяхирева уже не в первый раз носит подобный титул

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Европейская федерация гандбола признала звезду гандбольного клуба «Ростов-Дон» и сборной России Анну Вяхиреву лучшим игроком декабря 2018 года. До этого правая полусредняя донских красавиц удостаивалась этого звания в июне и октябре.

Однако, как передает пресс-служба ЕГФ, Анна не делает упор на личные достижения.

- Дополнительное внимание может расслабить и помешать прогрессу. Так что я стараюсь не думать о признании меня лучшим игроком. Есть другие задачи, на которых нужно сосредоточиться, и в любом случае результаты команды намного важнее, чем личные достижения, - подчеркивает гандболистка.

Напомним, на Евро-2018 Вяхирева была признана самым ценным игроком турнира, однако в финале турнира сборная России уступила Франции, что послужило большим ударом для гандболистки. Сейчас Анна полностью сосредоточена на нынешних задачах «Ростов-Дона», который скоро стартует в основном раунде Лиги чемпионов.