2019-01-11T16:14:46+03:00
Общество

В зоопарке Ростова-на-Дону появился самец альпака

Специалисты надеются, что они смогут создать семью
Ольга ГОПАЛО
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Приехал новый питомец — самец альпаки. Фото: Ростовский зоопарк.Приехал новый питомец — самец альпаки. Фото: Ростовский зоопарк.
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В зоопарке Ростова-на-Дону надеются на то, что совсем скоро произойдет пополнение. Речь идет о том, что к ним приехал новый питомец - самец альпаки. И теперь зоологи уверены, что он станет главой крепкой семьи. Совсем скоро его познакомят с самкой Альмой, которая еще в конце сентября прошлого года прибыла в донскую столицу из зоопарка Нижнего Новгорода.

- Животные - ровесники, схожего окраса, - говорят специалисты. - Сейчас альпаки пока содержатся в разных вольерах. Это связано с тем, что самцу необходимо адаптироваться к новому месту. Но несмотря на это, они уже познакомились и активно общаются через ограждение.

К слову, зоологи планируют объединить пару уже в конце этого месяца.

Напомним, этот вид животных не содержался в Ростовском зоопарке с 1995 года.

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