В зоопарке Ростова-на-Дону появился самец альпака
В зоопарке Ростова-на-Дону надеются на то, что совсем скоро произойдет пополнение. Речь идет о том, что к ним приехал новый питомец - самец альпаки. И теперь зоологи уверены, что он станет главой крепкой семьи. Совсем скоро его познакомят с самкой Альмой, которая еще в конце сентября прошлого года прибыла в донскую столицу из зоопарка Нижнего Новгорода.
- Животные - ровесники, схожего окраса, - говорят специалисты. - Сейчас альпаки пока содержатся в разных вольерах. Это связано с тем, что самцу необходимо адаптироваться к новому месту. Но несмотря на это, они уже познакомились и активно общаются через ограждение.
К слову, зоологи планируют объединить пару уже в конце этого месяца.
Напомним, этот вид животных не содержался в Ростовском зоопарке с 1995 года.