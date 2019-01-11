В зоопарке Ростова-на-Дону появился самец альпака

СЕГОДНЯ 16:14 2019-01-11T16:14:46+03:00

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В зоопарке Ростова-на-Дону надеются на то, что совсем скоро произойдет пополнение. Речь идет о том, что к ним приехал новый питомец - самец альпаки. И теперь зоологи уверены, что он станет главой крепкой семьи. Совсем скоро его познакомят с самкой Альмой, которая еще в конце сентября прошлого года прибыла в донскую столицу из зоопарка Нижнего Новгорода.

- Животные - ровесники, схожего окраса, - говорят специалисты. - Сейчас альпаки пока содержатся в разных вольерах. Это связано с тем, что самцу необходимо адаптироваться к новому месту. Но несмотря на это, они уже познакомились и активно общаются через ограждение.

К слову, зоологи планируют объединить пару уже в конце этого месяца.

Напомним, этот вид животных не содержался в Ростовском зоопарке с 1995 года.