В Новочеркасске пассажирский поезд сбил 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 17:12 2019-01-11T17:12:49+03:00

Место, где произошло ЧП. Фото: Южное следственное управление на транспорте СКР.

Пострадавшая жива, но находится в больнице

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Ростовские следователи разбираются в обстоятельствах травмирования 17-летней девушки. ЧП произошло вечером 10 января в Новочеркасске. По предварительным данным, в 21:20 на перегоне «Хотунок - Новочеркасск» проезжающий мимо пассажирский поезд № 84 «Москва - Адлер» задел несовершеннолетнюю. С травмами девушку доставили в БСМП города города.

- Со слов машиниста поезда, девушка хотела перебежать железнодорожное полотно прямо перед проходящим поездом. Машинистом незамедлительно было применено экстренное торможение, но травмирования пешехода избежать не удалось, - рассказали сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР. - Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Следователи призвали граждан быть бдительными, находясь вблизи железной дороги, и напомнили, что она является объектом повышенной опасности.