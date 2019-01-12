2019-01-12T00:12:40+03:00
Общество

Донских журналистов наградили в преддверии Дня российской печати

"Акул пера" поздравил губернатор Ростовской области
Илья БОГОМОЛОВ
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Журналистов поздравил лично глава региона.Журналистов поздравил лично глава региона.Фото: Правительство РО
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11 января губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил донских журналистов с наступающим Днем российской печати и вручил дипломы победителям профессиональных конкурсов. В числе отмеченных - обозреватель газеты "Комсомольская правда Ростов-на-Дону" Александр Степанов и ведущий радио "КП-Ростов" (89,8 fm) Владимир Добрицкий.

Глава региона отметил, что необходимо сохранить доступность районных газет, а для этого активно продвигать их в цифровую реальность. По данным правительства Ростовской области, сегодня на Дону работают 447 изданий, из них уже более 40% имеют свои сайты. Четыре года назад в Интернете были представлены лишь четверть СМИ региона.

Губернатор поблагодарил журналистов за совместную работу, пожелал им новых творческих успехов и интересных тем. Напомним, День российской печати отмечается 13 января.

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