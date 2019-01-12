В аварии двух такси в Ростове-на-Дону пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 00:31 2019-01-12T00:31:11+03:00

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Вечером 11 января, около 19 часов, в Ростове на пересечении улицы Текучева и переулка Крепостного столкнулись две машины такси. В социальных сетях появились фото и видео с места ДТП. Судя по ним, оба автомобиля оказались серьезно повреждены.

Очевидцы рассказали, что в белом Kia Rio пострадали женщина и ребенок, которые ехали в аэропорт. В Москву они так и не улетели, так как гражданка разбила голову, а девочка повредила нос.

- В белом "Киа" ехали женщина, пожилой мужчина и две девочки. У водителя сломана рука, у женщины рассечение лба и открытый перелом руки, у девочки постарше вроде перелом носа, вторая девочка цела, - рассказал в комментариях под видео свидетель аварии Александр Мусихин. - В желтом такси 306 вроде были два парня у одного из них рассечение под глазом. У водителя разбита голова.

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.