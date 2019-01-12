ФК "Ростов" не смог одолеть албанцев на сборах в Турции

СЕГОДНЯ 09:47 2019-01-12T09:47:47+03:00

Изменить размер текста: A A

11 января в турецком Белеке, где сейчас находится на сборах футбольный клуб «Ростов», у команды прошел первый контрольный матч в этом году. Противником был албанский «Кукеси», итог встречи - 1:1.

- «Ростов» с первых минут завладел преимуществом на поле. Своей активностью выделялись Скопинцев и Зуев. Именно последний сделал передачу на Гулевского, который на 17-ой минуте открыл счет, - передает пресс-служба донского клуба. - К концу первого тайма сопернику удалось выровнять игру и перед перерывом албанцы сравняли счет. Второй тайм запомнился множеством борьбы и ударом Паршивлюка после углового. К сожалению, Сергею не хватило точности.

В этот же день стало известно, что полузащитник Артур Юсупов покинул «Ростов». Контакт с 29-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию. Игрок выступал за «желто-синих» с 2017 года.