Ты и есть вдохновение: "Мисс Россия" Татьяна Котова мотивирует поклонников своими фото в купальнике

СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-12T10:37:25+03:00

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Красавица из Ростова-на-Дону, "Мисс Россия 2006" и певица Татьяна Котова продолжает радовать поклонников фотографиями со своего отдыха на термальных источниках в Австрии. Девушка демонстрирует свою шикарную фигуру в купальнике на фоне зимних пейзажей и делится с подписчиками в Instagram своими мыслями.

- Я считаю, что главное - правильно выбрать и поставить себе цель, чтобы она всегда вдохновляла. Так, чтобы все препятствия на пути давались легче. Ведь тогда и не придется искать какую-то дополнительную мотивацию, - написала певица.

kottova Генри Форд был прав: Мы видим перед собой неблагоприятные обстоятельства только тогда, когда теряем из виду свою главную цель. #пятница #мотивация

В ответ множество поклонников призналось, что именно Татьяна своим примером мотивирует их на свершения. Комментарии под фото говорят сами за себя:

- Танечка, какая красивая. Такая вдохновляющая, прям улыбка на лице.

- Иногда твои посты мотивируют меня, спасибо, что ты есть, Тань.

- Самая красивая женщина России!

- Я люблю тебя!

- Красавица такая - глаз не отвести.

- Ваша фигура - просто бомба!

- Да, такая красота - отличная мотивация!

- Ты и есть вдохновение!