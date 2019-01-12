Ты и есть вдохновение: "Мисс Россия" Татьяна Котова мотивирует поклонников своими фото в купальнике
Красавица из Ростова-на-Дону, "Мисс Россия 2006" и певица Татьяна Котова продолжает радовать поклонников фотографиями со своего отдыха на термальных источниках в Австрии. Девушка демонстрирует свою шикарную фигуру в купальнике на фоне зимних пейзажей и делится с подписчиками в Instagram своими мыслями.
- Я считаю, что главное - правильно выбрать и поставить себе цель, чтобы она всегда вдохновляла. Так, чтобы все препятствия на пути давались легче. Ведь тогда и не придется искать какую-то дополнительную мотивацию, - написала певица.
В ответ множество поклонников призналось, что именно Татьяна своим примером мотивирует их на свершения. Комментарии под фото говорят сами за себя:
- Танечка, какая красивая. Такая вдохновляющая, прям улыбка на лице.
- Иногда твои посты мотивируют меня, спасибо, что ты есть, Тань.
- Самая красивая женщина России!
- Я люблю тебя!
- Красавица такая - глаз не отвести.
- Ваша фигура - просто бомба!
- Да, такая красота - отличная мотивация!
- Ты и есть вдохновение!