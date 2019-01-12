В Ростове-на-Дону коммунальщики посыпали заледеневший тротуар г... и песком

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-12T11:45:00+03:00

Жильцы дома в шоке от такой заботы

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В одном из городских пабликов Ростова местная жительница пожаловалась на методы борьбы с гололедом сотрудников своей УК.

- Управляющая компания посыпала жильцам дома на Орбитальной, 21 дорожки песком с говном. Мы все в шоке! Откуда они взяли этот песок? С детской площадки? - возмутилась ростовчанка, выложив видео со двора.

Автор ролика показывает тротуар возле дома, на котором кроме льда и песка встречаются экскременты. В комментариях одни горожане искренне возмутились такой заботе о жильцах, другие посоветовали радоваться, что дорожка вообще посыпана хоть чем-то. Напомним, 11 янврая, когда было снято видео, в донской столице наблюдался дикий гололед, и множество людей жаловались в соцсетях на скользкие тротуары.

Новая посыпка на Орбитальной, 21 - 11.1.2019. Ростов-на-Дону Главный

- Ну так теперь точно все аккуратно ходить будут! Кто в говно захочет падать? - иронично прокомментировал ролик житель соседнего города Александр.