2019-01-12T11:49:17+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону ищут вандала, разбивающего автомобили замороженными яйцами

Хозяин пострадавшего авто обещает вознаграждение за информацию о вредителе
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото пострадавшей машины из группы ВК "Ростов Главный".Фото пострадавшей машины из группы ВК "Ростов Главный".
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В городском паблике Ростова появился необычный пост. Местный житель выложил фотографии своей иномарки Ford, у которой насквозь пробито лобовое стекло. Причем, предмет, изуродовавший машину, прилетел с верхних этажей высотного дома, возле которого, припарковался автовладелец.

- Честно, даже не знаю, что сказать. Какой-то псих, проживающий, ориентировочно, на Еременко, 90/27, разнес лобовое в щепки. Судя по рассказам очевидцев, он кидал замороженные яйца и испортил пять или более машин. Год свиньи начался, - написал ростовчанин, объявил вознаграждение за информацию о странном дебошире.

В комментариях местные жители подтвердили, что вандал метает именно замороженные яйца, - в прошлом году уже были подобные случаи. Но виновника пока не нашли.

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