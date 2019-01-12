В Ростове-на-Дону ищут вандала, разбивающего автомобили замороженными яйцами
В городском паблике Ростова появился необычный пост. Местный житель выложил фотографии своей иномарки Ford, у которой насквозь пробито лобовое стекло. Причем, предмет, изуродовавший машину, прилетел с верхних этажей высотного дома, возле которого, припарковался автовладелец.
- Честно, даже не знаю, что сказать. Какой-то псих, проживающий, ориентировочно, на Еременко, 90/27, разнес лобовое в щепки. Судя по рассказам очевидцев, он кидал замороженные яйца и испортил пять или более машин. Год свиньи начался, - написал ростовчанин, объявил вознаграждение за информацию о странном дебошире.
В комментариях местные жители подтвердили, что вандал метает именно замороженные яйца, - в прошлом году уже были подобные случаи. Но виновника пока не нашли.