В центре Таганрога трамвай сошел с рельсов

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-12T12:15:20+03:00

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Сегодня утром, 12 января, в центре Таганрога сошел с рельсов трамвай № 2. ЧП произошло на улице Фрунзе, в районе пересечения с переулком Антона Глушко. Вагон развернуло так, что он перегородил, практически всю дорогу. Это дало повод для множество шуток в социальных сетях. Водители пишут, что машинист трамвая в свободное от работы время занимается дрифтом на авто, и вот решил отработать свои навыки на общественном транспорте.

О пострадавших не сообщается. По счастливой случайности, трамвай не задел другие автомобили. А вот график движения ряда маршрутов рельсового транспорта значительно сбился. Также горожане сообщают, что в центральной части Таганрога утром отключили свет и связывают это с данным происшествием.

Напомним, что сход трамваев происходит в приморском городе регулярно. Местные жители связывают это с устаревшим парком и плохим состоянием рельсов.