2019-01-12T13:41:27+03:00
Авто

Шесть аварий случилось из-за непогоды на одном участке трассы М-4 "Дон"

Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о сложных метеоусловиях на дороге
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Сотрудники ГИБДД работают на местах совершения ДТП в Миллеровском районе.Сотрудники ГИБДД работают на местах совершения ДТП в Миллеровском районе.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 января, непогода стала причиной множества ДТП по всей Ростовской области. Так в связи с гололедицей и сильным боковым ветром в Миллеровском районе на 852 километре трассы М-4 "Дон" (в северном направлении) "сложился" грузовой автомобиль, перекрыв две полосы движения. Как сообщили сотрудники ГИБДД, на этом участке пострадали и другие автомобилисты. По предварительным данным, на дороге в разное время произошло порядка шести аварий по два автомобиля. Полицейские работают на местах происшествий.

- Госавтоинспекция рекомендует всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над авто, - передает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области. - В сложных погодных условиях необходимо быть внимательными и осторожными, проявлять уважение по отношению к друг другу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону ветер повалил огромное дерево
Власти Ростова-на-Дону обратили внимание на застройку Соборной площади
В центре Таганрога трамвай сошел с рельсов
В Ростове-на-Дону ищут вандала, разбивающего автомобили замороженными яйцами
В Ростове-на-Дону коммунальщики посыпали заледеневший тротуар г... и песком
Ты и есть вдохновение: "Мисс Россия" Татьяна Котова мотивирует поклонников своими фото в купальнике
ФК "Ростов" не смог одолеть албанцев на сборах в Турции
В Ростове-на-Дону почти на месяц ограничат движение по улице Вересаева
В аварии двух такси в Ростове-на-Дону пострадали пять человек
Донских журналистов наградили в преддверии Дня российской печати
Ростов-на-Дону и Таганрог оказались лидерами по количеству свалок
В Новочеркасске пассажирский поезд сбил 17-летнюю девушку
Сити-менеджер Ростова-на-Дону назначил себе нового зама по строительству и архитектуре
В зоопарке Ростова-на-Дону появился самец альпака
Гандболистка "Ростов-Дона" признана в Европе лучшим игроком декабря 2018
Полуголое фото в снежных горах звезды Playboy Марии Лиман не понравилось поклонникам
Поклонники гадают: кто отец ребенка Виктории Лопыревой
Индексация пенсий с 1 января 2019 Ростов-на-Дону: насколько вырастет
Кто должен заключать договор на вывоз мусора в Ростовской области
«Папина копия»: Дочке футболиста Дмитрия Тарасова исполнилось полгода
«Пиши на нашем»: болельщики призвали пловчиху Юлию Ефимову выражать эмоции на русском языке