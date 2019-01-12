Шесть аварий случилось из-за непогоды на одном участке трассы М-4 "Дон"

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-12T13:41:27+03:00

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Сегодня, 12 января, непогода стала причиной множества ДТП по всей Ростовской области. Так в связи с гололедицей и сильным боковым ветром в Миллеровском районе на 852 километре трассы М-4 "Дон" (в северном направлении) "сложился" грузовой автомобиль, перекрыв две полосы движения. Как сообщили сотрудники ГИБДД, на этом участке пострадали и другие автомобилисты. По предварительным данным, на дороге в разное время произошло порядка шести аварий по два автомобиля. Полицейские работают на местах происшествий.

- Госавтоинспекция рекомендует всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над авто, - передает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области. - В сложных погодных условиях необходимо быть внимательными и осторожными, проявлять уважение по отношению к друг другу.