Власти Ростова-на-Дону обратили внимание на застройку Соборной площади

СЕГОДНЯ 14:08 2019-01-12T14:13:38+03:00

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Департамент градостроительства Ростова начал проверку объекта, который строится в центре города - на Соборной площади. Речь идет о здании на остановке автобусов по адресу: улица Московская, 52А. Ростовчане знают, что в нем долгое время находился подземный туалет и различные торговые павильоны. С декабря 2018 года данный объект как-будто бы начали реконструировать, приводить в современный вид. Однако журналисты увидели в этом процессе надземные строительные работы, которых не должно проводиться на Соборной площади, согласно обновленным Правилам землепользования и застройки Ростова. Кстати, это не первый случай на данной территории. Недавно, остановка трамваев по улице Станиславского, расположенная напротив, уже "превратилась" в скопление ларьков, оставив мало места для посадки людей на транспорт.

Представители СМИ подали запрос в администрацию города, после чего чиновники выехали на место - осмотреть строящийся объект.

- У представителя собственника объекта по указанному адресу запрошена правовая и техническая документация, – официально ответили ИА "ДОН 24" в мэрии.