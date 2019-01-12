2019-01-12T14:13:38+03:00
Общество

Власти Ростова-на-Дону обратили внимание на застройку Соборной площади

Торговые павильоны на остановках общественного транспорта стали бойко расстраиваться вширь
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Так здание на Московской, 52А выглядело раньше.Так здание на Московской, 52А выглядело раньше.Фото: Google Карты
Изменить размер текста:

Департамент градостроительства Ростова начал проверку объекта, который строится в центре города - на Соборной площади. Речь идет о здании на остановке автобусов по адресу: улица Московская, 52А. Ростовчане знают, что в нем долгое время находился подземный туалет и различные торговые павильоны. С декабря 2018 года данный объект как-будто бы начали реконструировать, приводить в современный вид. Однако журналисты увидели в этом процессе надземные строительные работы, которых не должно проводиться на Соборной площади, согласно обновленным Правилам землепользования и застройки Ростова. Кстати, это не первый случай на данной территории. Недавно, остановка трамваев по улице Станиславского, расположенная напротив, уже "превратилась" в скопление ларьков, оставив мало места для посадки людей на транспорт.

Представители СМИ подали запрос в администрацию города, после чего чиновники выехали на место - осмотреть строящийся объект.

- У представителя собственника объекта по указанному адресу запрошена правовая и техническая документация, – официально ответили ИА "ДОН 24" в мэрии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону ветер повалил огромное дерево
Шесть аварий случилось из-за непогоды на одном участке трассы М-4 "Дон"
В центре Таганрога трамвай сошел с рельсов
В Ростове-на-Дону ищут вандала, разбивающего автомобили замороженными яйцами
В Ростове-на-Дону коммунальщики посыпали заледеневший тротуар г... и песком
Ты и есть вдохновение: "Мисс Россия" Татьяна Котова мотивирует поклонников своими фото в купальнике
ФК "Ростов" не смог одолеть албанцев на сборах в Турции
В Ростове-на-Дону почти на месяц ограничат движение по улице Вересаева
В аварии двух такси в Ростове-на-Дону пострадали пять человек
Донских журналистов наградили в преддверии Дня российской печати
Ростов-на-Дону и Таганрог оказались лидерами по количеству свалок
В Новочеркасске пассажирский поезд сбил 17-летнюю девушку
Сити-менеджер Ростова-на-Дону назначил себе нового зама по строительству и архитектуре
В зоопарке Ростова-на-Дону появился самец альпака
Гандболистка "Ростов-Дона" признана в Европе лучшим игроком декабря 2018
Полуголое фото в снежных горах звезды Playboy Марии Лиман не понравилось поклонникам
Поклонники гадают: кто отец ребенка Виктории Лопыревой
Индексация пенсий с 1 января 2019 Ростов-на-Дону: насколько вырастет
Кто должен заключать договор на вывоз мусора в Ростовской области
«Папина копия»: Дочке футболиста Дмитрия Тарасова исполнилось полгода
«Пиши на нашем»: болельщики призвали пловчиху Юлию Ефимову выражать эмоции на русском языке