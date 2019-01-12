2019-01-12T16:17:13+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону ветер повалил огромное дерево

Люди и машины не пострадали
Илья БОГОМОЛОВ
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Огромное дерево ветер вырвал с корнями. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Огромное дерево ветер вырвал с корнями. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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Сегодня утром, 12 января, в Ростове в микрорайоне Каменка упало крупное дерево. ЧП произошло около площади 2-ой Пятилетки. Как сообщили очевидцы, сильный ветер повалил огромный ствол почти метр в диаметре. К счастью, рядом не было ни машин, ни людей. Могучая крона рухнула на жилой дом (повреждена крыша), корни вырвало вместе с комьями земли.

В социальной сети появилось видео с места происшествия. Автор ролика утверждает, что дерево было старое, но его вовремя не спилили.

Упало дерево на пл 2й Пятилетки 12.1.2019. Ростов-на-Дону Главный

Напомним, падающие аварийные деревья - настоящая проблема для ветренного Ростова. От них часто страдают припаркованные машины, а иногда и люди. Меньше года назад в центре города погибла 21-летняя девушка, на которую рухнула крупная ветка. Ранее "КП" разъясняла, что делать, если на вашу машину упало дерево.

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