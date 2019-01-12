Ростовчан возмутил водитель автобуса, не знающий остановок
На сайте "Благоустройство" ростовской мэрии появилась жалоба на водителя микроавтобуса № 55. Пассажир общественного транспорта написал, что 10 января около 20 часов воспользовался данной маршруткой и остался крайне недоволен этой поездкой.
- Водитель не знает, где остановки, пропускает многие из них. Пассажиры после ругани вынуждены выходить между остановок на обочину по колено в снег, - написал ростовчанин.
Также он отметил, что автобус был грязным и переполненным. Не все желающие смогли взлезть в салон.
Напомним, после "транспортной реформы" ростовчане требовали продлить маршрут № 55 до кольца по улице Еременко, чтобы все жители Левенцовки могли им пользоваться. Но автобусы ездят только до проспекта Маршала Жукова и гепермаркета "Лента".