2019-01-12T17:12:46+03:00
Общество

Ростовчан возмутил водитель автобуса, не знающий остановок

На маршруточника поступила жалоба в мэрию
Илья БОГОМОЛОВ
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На сайте "Благоустройство" ростовской мэрии появилась жалоба на водителя микроавтобуса № 55. Пассажир общественного транспорта написал, что 10 января около 20 часов воспользовался данной маршруткой и остался крайне недоволен этой поездкой.

- Водитель не знает, где остановки, пропускает многие из них. Пассажиры после ругани вынуждены выходить между остановок на обочину по колено в снег, - написал ростовчанин.

Также он отметил, что автобус был грязным и переполненным. Не все желающие смогли взлезть в салон.

Напомним, после "транспортной реформы" ростовчане требовали продлить маршрут № 55 до кольца по улице Еременко, чтобы все жители Левенцовки могли им пользоваться. Но автобусы ездят только до проспекта Маршала Жукова и гепермаркета "Лента".

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