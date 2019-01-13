2019-01-13T09:03:50+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону рецидивист ограбил квартиру бывшей сожительницы

Украденный вместе с приятелем телевизор они сдали в ломбард
Александр СТЕПАНОВ
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Злоумышленники взяты под стражу. Фото: ГУ МВД по РО.Злоумышленники взяты под стражу. Фото: ГУ МВД по РО.
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Двое ранее судимых приятелей на пару ограбили дом экс-сожительницы одного из них.

- Это случилось в частном секторе Первомайского района, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД России по Ростовской области. - Один из злоумышленников, чью бывшую гражданскую жену они и обокрали, ранее был судим за грабеж и изнасилование (ему 33 года), а второй, его 28-летний друг, - за кражу и угон.

К дому они подъехали на автомобиле, зашли внутрь (у экс-мужа имелся ключ) и забрали телевизор, который сразу же отвезли в ломбард, а вырученные деньги, разумеется, уже потратили.

- В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье «Кража», они взяты под стражу, - отметили в ГУ МВД по РО.

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