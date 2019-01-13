2019-01-13T10:18:54+03:00
Звезды

Рэпер Влади из «Касты» рассказал, что познакомился с будущей женой, когда искал «потаскуху» для клипа

А Виталия, которая пробовалась на эту роль, не прошла кастинг с первой попытки
Семён Иванов
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Влади и Витаоия стали гостями Павла Воли. Фото: стоп-кадр с видео телешоу "Импровизация".Влади и Витаоия стали гостями Павла Воли. Фото: стоп-кадр с видео телешоу "Импровизация".
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Рэпер Влади из популярной группы «Каста» из Ростова-на-Дону и его супруга Виталия стали героями шоу «Импровизация», которое ведет на ТНТ Павел Воля.

И, по замыслу, именно история знакомства пары и стала новым сюжетом, который предстояло сыграть актерам, поэтому Влади и Виталии пришлось рассказать ее на камеру.

- Да, мы организовали съемку клипа в Минске, и нам нужна была на роль девушка, похожая на... потаскуху, - поделился воспоминаниями рэпер.

- На развязную девку! - уточнила его жена.

- Просто Вита со школы слушала «Касту», она участвовала в разных кастингах, у нее уже были все регалии... - продолжил Влад, - и она решила стать героиней нашего клипа.

- Позвонили, сказали, что приезжает российская рэперская группа, я отправилась туда — и увидела там Владика, и тут же подумала: «Вау, какой красавчик!», но мне ответили, что я не подхожу на роль распутной женщины, - сообщила подробности Виталия. - Расстроилась, приехала домой. Но помню, что на кассете был напечатан сайт «Касты», я написала на электронную почту Влада свою зажигательную историю.

- И я понял, что история пронзительная, нужно спасать ситуацию, поэтому я попросил режиссера все равно пригласить эту девочку на съемочную площадку, - добавил рэпер.

С тех пор, собственно, добавила пара, и началась их романтическая история, которая длится уже больше семи лет.

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