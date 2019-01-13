Тротуары Ростова-на-Дону из-за перепада температур превратились в сплошной каток

СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-13T10:47:20+03:00

По такой наледи, действительно, на коньках кататься! Фото: ВК, паблик "Ростов-Папа".

Ростовчане призывают друг друг быть аккуратнее во время прогулок по городу

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Улицы южной столицы вновь превратились в настоящий сплошной каток - из-за резкого перепада температур с плюс на минус.

И если наледь на проезжей части разбивают своими шинами автомобили, то на многих тротуарах — такой лед, что впору вставать на коньки.

- Хорошо, что хоть это - бесплатно, - шутит в соцсетях народ.

- Да, но только, друзья, будьте аккуратнее: шутками — шутками, а упасть можно так, что вместо вареников на Старый новый год придется в травмпункте своей очередь ждать, а «клиентов» там сегодня будет, увы, немало, - предупреждают друг друга горожане.

- Непонятно, где коммунальные службы, почему песком или солью хотя бы не посыпают? Почему административные органы не привлекают к ответственности собственников магазинов и учреждений, возле которых наледь, ведь они же обязаны следить за состоянием тротуаров возле своих дверей? - возмущаются, между тем, люди.

Добавим, что в течение всего воскресенья, по прогнозам, будет мороз, а вот в начале новой рабочей недели вновь ожидается потепление, поэтому понедельник и вторник опять, надо полагать, отметятся гололедом, так что - будьте внимательны, ростовчане!