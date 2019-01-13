Избиение водителя мусоровоза в Ростове-на-Дону владельцем "Тойоты" с краснодарскими номерами попало на видео

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-13T11:58:30+03:00

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Инцидент произошел средь бела дня еще 9 января на пр. Ленина — напротив дома №70, неподалеку от торгового центра, однако его запись в соцсетях появилась только сейчас.

- Неизвестный сбил сотрудника «Чистого города» с ног, а потом ударил несколько раз руками и ногами, - рассказали очевидцы. - Когда нападавшего оттащили, он со своим спутником направился к автомобилю Toyota Camry с краснодарскими номерами (с цифрами 333).

Завершающую часть расправы запечатлел видеорегистратор проезжавшей мимо машины. На записи видно, как ассенизатора в оранжевой униформе бьет некий мужчина, но затем в дело вмешиваются другие, и избиение прекращается.

Что послужило причиной столь бурного выяснения отношений — непонятно.

Пользователи соцсетей предположили, что мусоровозу мог помешать неправильно припарковавшаяся иномарка, а когда ее водителю сделали замечание, тот полез выяснять отношения с помощью кулаков. К тому же, напоминают ростовчане, что разборка совпала по времени с началом мусорной реформы в Ростове-на-Дону, из-за которой от населения в первые дни января поступило много жалоб на заваленные бытовыми отходами контейнеры.

Источник в правоохранительных органах сообщил «КП», что проверка по факту произошедшего, вероятно, будет проведена, но заявление пострадавший не подавал.