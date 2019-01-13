Экс-«ВИА Гра» Татьяна Котова поделилась секретами гадания на варениках в Старый Новый год

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-13T12:45:56+03:00

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«Мисс Россия»-2006 и экс-солистка группы «ВИА Гра» из Ростова-на-Дону Татьяна Котова, который в настоящее время живет в Москве, рассказала в своем Instagram о традиции в старый Новый год (с 13 на 14 января) лепить вареники с сюрпризами на своей малой родине — в других регионах, к слову, это не так распространено.

- У нас на Дону есть казачья традиция, знаете такую? - поведала Котова. - Это когда внутрь каждого вареника с картошкой добавляешь разные необычные начинки-предсказания, чтобы за ужином гадать на будущий год. Вечером, кому что в варенике попадет, то и сбудется.

Например, рассказала она, зеленая нитка – к долгожданному путешествию, апельсин - к новым знаниям, горох – к здоровью, монета – удача в денежных вопросах, перец горошком – к значимым изменениям, конфета - к сладкой жизни, кольцо – к свадьбе, красный перец Чили – к появлению мужественного мужчины или женщины, рядом с которой можно стать сильнее, курага – к радости, лавровый лист – к успеху в карьере, повышению и славе, семечки - к плодотворным хлопотам, множеству дел и планов, морковь – к новым знакомствам, изюм – к приятным сюрпризам и удивительным событиям.

- Мне вечно попадался изюм , оттого сюрпризы и преследуют меня всю жизнь, - призналась красавица.