В Новочеркасске сто автомобилей устроили флешмоб, выстроившись в огромную снежинку
Чтобы «нарисовать» фигуру, легковушкам со включенными фарами пришлось занять всю Соборную площадь
Акция получилась действительно яркой - во всех смыслах. Фото: ВК, паблик "Ростов главный".
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Оригинальный флешмоб провели автомобилисты Новочеркасска в преддверии Старого Нового года.
В честь праздника они выстроились вечером, включив фары, в фигуру в виде гигантской снежинки: чтобы «нарисовать» ее, понадобилось сто легковушек, а вместе они заняли практически всю площадь перед Патриаршего Вознесенского войскового собора.
- Красота какая! - отреагировали на фото с акции пользователи соцсетей. - Спасибо всем ребятам за такую красоту! Вы сделали весь нынешний день! На фоне остальных даже оригинально получилось, сейчас ведь многие (автомобилисты) елочки делают.