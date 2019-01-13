В Новочеркасске сто автомобилей устроили флешмоб, выстроившись в огромную снежинку

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-13T14:32:15+03:00

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Оригинальный флешмоб провели автомобилисты Новочеркасска в преддверии Старого Нового года.

В честь праздника они выстроились вечером, включив фары, в фигуру в виде гигантской снежинки: чтобы «нарисовать» ее, понадобилось сто легковушек, а вместе они заняли практически всю площадь перед Патриаршего Вознесенского войскового собора.

- Красота какая! - отреагировали на фото с акции пользователи соцсетей. - Спасибо всем ребятам за такую красоту! Вы сделали весь нынешний день! На фоне остальных даже оригинально получилось, сейчас ведь многие (автомобилисты) елочки делают.