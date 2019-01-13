Годовалый ребенок и трое взрослых пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области

СЕГОДНЯ 16:32 2019-01-13T16:32:15+03:00

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Серьезная авария произошла в субботу, 12 января, вечером на окраине станицы Кривянской.

- ДТП случилось примерно в 19.45 напротив дома № 131 на ул. Большой, - рассказали «КП» - Ростова-на-Дону» в региональном главке МВД. - По предварительным данным, Hyundai Accent, за рулем которого находился 34-летний водитель, выскочил на встречную полосу, по которой в противоположном направлении двигалась «десятка» (ВАЗ-2110) с 43-летним мужчиной за рулем.

В результате столкновения пострадали четыре человека: сам виновник ДТП, его 29-летний пассажир, а также пассажиры отечественной легковушки - 42-летняя женщина и годовалый ребенок.

По факту случившегося проводят проверку дознаватели ГИБДД, которым предстоит выяснить причины ДТП.