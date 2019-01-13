Из Ростова-на-Дону открываются прямые авиарейсы в Челябинск, Нижневартовск и Красноярск

СЕГОДНЯ 17:51 2019-01-13T17:51:25+03:00

Летать в Сибирь будут региональные лайнеры канадского производства. Фото: группа в ВК авиакомпании UVT aero.

Обслуживать их будет компания из Татарстана

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Авиакомпания из Татарстана запускает со следующей недели новые рейсы из ростовского международного аэропорта «Платов», информирует «Ростов-Транспорт».

Уточняется, что речь идет о направлениях на Красноярск и Нижневартовск, но — с промежуточной посадкой в Челябинске, куда, соответственно, тоже можно будет добраться без пересадок в других городах.

Итак, первый Bombardier CRJ200 (региональный самолет канадского производства, вместимостью 50 пассажиров) вылетит из Ростова-на-Дону в Нижневартовск в понедельник 14 января, в 20.40, совершит промежуточную посадку в Челябинске в 01.30 по местному времени (плюс два час к московскому), а прибытие в пункт назначения в 4.20 (тоже плюс два часа к мск).

А рейс на Красноярск будет выполняться по субботам: вылет из Ростова-на-Дону в 3.50, промежуточная посадка в Челябинске в 8.40 (время местное) и прибытие в Красноярск в 14.30 (время местное, плюс 4 часа к мск).

Обратное отправление рейса из Красноярска — по понедельникам в 16.55 с прибытием в Ростов-на-Дону в 19.35.

Обратное отправление еще одного рейса из Челябинска — в 1.40, прибытие в Ростов-на-Дону в 2.40.

Минимальная цена билета из Ростова-на-Дону в Челябинск составит - 5730 рублей, в Красноярск и Нижневартовск — 11370 рублей.