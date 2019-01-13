В центре Ростова-на-Дону внедорожник на перекрестке протаранил трамвай

СЕГОДНЯ 19:37 2019-01-13T19:37:49+03:00

На момент фотофиксации ДТП светофор, к слову, уже работал. Фото: ВК, паблик "Ростов главный".

Очевидцы утверждают, что в момент столкновения «УАЗа Патриота» с рельсовым транспортом не работал светофор

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ДТП произошло на пересечении ул. Станиславского и пр. Соколова около шести часов вечера в воскресенье, 13 января.

- Трамвай столкнулся с «УАЗом Патриот» на перекрестке, потому что не работал светофор, - рассказали очевидцы. - Для выяснения, кто кого не пропустил и оформления ДТП, вызвали ГИБДД.

В гоставтоинспекции сообщили, что на месте происшествия работает группа разбора, обстоятельства аварии выясняются. Добавим, к слову, что, судя по фото, на момент фотофиксации происшествия светофор уже был включен.