2019-01-13T19:37:49+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону внедорожник на перекрестке протаранил трамвай

Очевидцы утверждают, что в момент столкновения «УАЗа Патриота» с рельсовым транспортом не работал светофор
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
На момент фотофиксации ДТП светофор, к слову, уже работал. Фото: ВК, паблик "Ростов главный".На момент фотофиксации ДТП светофор, к слову, уже работал. Фото: ВК, паблик "Ростов главный".
Изменить размер текста:

ДТП произошло на пересечении ул. Станиславского и пр. Соколова около шести часов вечера в воскресенье, 13 января.

- Трамвай столкнулся с «УАЗом Патриот» на перекрестке, потому что не работал светофор, - рассказали очевидцы. - Для выяснения, кто кого не пропустил и оформления ДТП, вызвали ГИБДД.

В гоставтоинспекции сообщили, что на месте происшествия работает группа разбора, обстоятельства аварии выясняются. Добавим, к слову, что, судя по фото, на момент фотофиксации происшествия светофор уже был включен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Ростова-на-Дону открываются прямые авиарейсы в Челябинск, Нижневартовск и Красноярск
Годовалый ребенок и трое взрослых пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области
В Ростовской области полиция объявила в розыск 18-летнего Леонида Бобнева
В Новочеркасске сто автомобилей устроили флешмоб, выстроившись в огромную снежинку
«Ростов» объявил о переходе Бактиера Зайнутдинова из «Астаны» и Данила Глебова из «Анжи»
Экс-«ВИА Гра» Татьяна Котова поделилась секретами гадания на варениках в Старый Новый год
Избиение водителя мусоровоза в Ростове-на-Дону владельцем "Тойоты" с краснодарскими номерами попало на видео
Тротуары Ростова-на-Дону из-за перепада температур превратились в сплошной каток
Рэпер Влади из «Касты» рассказал, что познакомился с будущей женой, когда искал «потаскуху» для клипа
В Ростове-на-Дону на Западном сгорела кондитерская «Золотой Колос»
В Ростове-на-Дону рецидивист ограбил квартиру бывшей сожительницы
Ростовчан возмутил водитель автобуса, не знающий остановок
В Ростове-на-Дону ветер повалил огромное дерево
Власти Ростова-на-Дону обратили внимание на застройку Соборной площади