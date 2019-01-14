МЧС: в Шахтах в высотке, где произошел взрыв, найдено тело погибшей женщины
На данный момент спасено восемь человек
Фото:kvu.su
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В Шахтах на месте дома, где обрушились два этажа, найдено тело погибшей женщины. Как сообщили в региональном МЧС, под завалами могут находиться еще семь человек. На месте работают спасатели.
По предварительным данным, взрыв бытового газа в высотном доме произошел в шесть утра 14 января. Ударной волной разрушены конструкции верхних этажей. В общей сложности эвакуировали 140 человек.
Видео с места обрушения дома в Шахтах.