МЧС: в Шахтах в высотке, где произошел взрыв, найдено тело погибшей женщины

СЕГОДНЯ 08:14 2019-01-14T09:30:42+03:00

На данный момент спасено восемь человек

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В Шахтах на месте дома, где обрушились два этажа, найдено тело погибшей женщины. Как сообщили в региональном МЧС, под завалами могут находиться еще семь человек. На месте работают спасатели.

По предварительным данным, взрыв бытового газа в высотном доме произошел в шесть утра 14 января. Ударной волной разрушены конструкции верхних этажей. В общей сложности эвакуировали 140 человек.