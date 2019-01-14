В Шахтах в высотке, где произошел сильный взрыв, найдены еще двое выживших

СЕГОДНЯ 08:41 2019-01-14T08:48:14+03:00

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Спасатели обнаружили еще двух выживших во время сильного взрыва в многоэтажном доме.

- Их сейчас извлекают, - пояснили в региональном МЧС России по Ростовской области. - На данный момент информация следующая: один человек погиб, семеро спасены.

Взрыв прогремел в шесть утра, предположительно, в квартире на девятом этаже. В газовой аварийно-диспетчерской службе назвали возможную причину - воздействие на баллон с газом, который, вероятно, хранился в одной из пострадавших квартир. Пока на месте происшествия работают спасатели и полицейские, задействовано свыше 30 единиц техники.

Жильцов дома (эвакуировано 140 человек) временно разместили в школе, которая находится рядом, с пострадавшими работают психологи и врачи.