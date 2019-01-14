2019-01-14T10:02:08+03:00
Происшествия

В МЧС опровергли информацию о втором погибшем при взрыве газа в девятиэтажке в Шахтах

На данный момент не установлена судьба еще четверых жильцов
Александр СТЕПАНОВ
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Взрыв прогремел в 6.18 утра в понедельник, 14 января. Фото: стоп-кадр с видео.Взрыв прогремел в 6.18 утра в понедельник, 14 января. Фото: стоп-кадр с видео.
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В главном управлении МЧС России по Ростовской области опровергли информацию о том, что под завалами частично обрушившегося из-за взрыва газа дома в Шахтах найдено тело еще одного погибшего — якобы ребенка.

- Нет, это не так, - заявили «КП» - Ростов-на-Дону» в ведомстве. - На данный момент известно об одном погибшем — это женщина. Судьба еще четверых жильцов пока неизвестна, спасатели работают на месте ЧП.

Взрыв газа, напомним, произошел в 6.18 утра в понедельник, 14 января. Частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этаже. Дом обесточен, 140 жильцов эвакуированы, основная часть из них временно размещена в ближайшей школе.

Следком возбудил уголовное дело по факту случившегося. На месте ЧП работает оперативный штаю по руководством губернатора Ростовской области Василия Голубева.

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