В Шахтах ограничено движение по улице, где произошел взрыв газа

СЕГОДНЯ 10:58 2019-01-14T10:59:43+03:00

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В городе Шахты Ростовской области на месте ЧП, где в многоквартирном доме взорвался газ, ограничено движение транспорта. Сотрудники ГИБДД перекрыли часть улицы Хабарова, возле дома № 16, в котором обрушились четрые квартиры на 8 и 9 этажах. Это важно, так как рядом находит юго-восточный въезд в город (от станицы Мелиховской и хутора Пухляковский).

- Ограничено движение со стороны улицы Мелиховской, объезд через хутор Костиков, либо поселок Каменоломни, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В ведомстве также сообщили, что полицейские города Шахты оцепили территорию вокруг дома. На месте находятся руководители областного главка и местного УВД. Стражи порядка принимают меры по недопущению нарушений общественного порядка.

Напомним, взрыв газа произошел сегодня утром, 14 января. Погиб один человек, жильцы дома эвакуированы.