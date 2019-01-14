Стал известен список пострадавших при взрыве в Шахтах

СЕГОДНЯ 11:01 2019-01-14T11:16:28+03:00

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Стал известен список пострадавших при взрыве газа в доме 71 по улице Хабарова в Шахтах Ростовской области. На данный момент это:

- Васильевы Антонина и Иван, Тимофеевы Светлана, Екатерина, Дмитрий (квартира 67),

- Пропавшие без вести Пашутины Ольга, Ирина и Татьяна (квартира 68),

- Лариковы Кирилл и Полина (квартира 71),

- Власова Людмила Николаевна (квартира 72),

Пока известно об одной погибшей: Ларикова Виктория (квартира 71).

Сейчас на месте ЧП обустраивают площадки для установки кранов. С их помощью будет разобран участок дома, который пострадал при взрыве. Каждые 15-20 минут объявляется "минута тишины", чтобы услышать голоса людей, которые могут звать на помощь из-под завалов.